Gestohlener Rosenstock bringt ÖVP auf die Palme

Am 4. September wird in Krems ein neuer Gemeinderat gewählt. Der Wahlkampf neigt sich demnach bereits dem Ende zu. Im großen Finale geht es nun aber noch einmal heiß her. Und das leider nicht nur inhaltlich. Nachdem - wie berichtet - Plakate und Dreieckständer der SPÖ, der FPÖ und der KLS verunstaltet wurden, hat es die Volkspartei nun gleich doppelt erwischt.