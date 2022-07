ÖVP setzt in Krems auf Rennen um Vorzugsstimmen

Der Listenerste der ÖVP ist mit Florian Kamleitner bekanntlich ja gefunden. Bereits ab dem zweiten Platz auf der Liste, die die ÖVP heute präsentieren will, wird die Platzierung aber auch zweitrangig. Denn darüber, wer letztlich nach der Wahl am 4. September für die Partei in den Gemeinderat einziehen wird, werden einzig und allein die Vorzugsstimmen entscheiden, wie die ÖVP der „Krone“ vorab bestätigte.