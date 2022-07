Kremser „Wahlkrampf“ vor dem Bürgermeister-Duell

Dass in knapp zwei Monaten gewählt wird, merkte man in Krems lange nur an der höheren Politikerdichte beim Heurigen. Dabei ist der Wahlkampf eigentlich schon seit Monaten voll im Gange. Streng genommen ging er mit dem Schulschluss sogar in sein Finale. Denn in den Sommerferien, wenn man auch als stolzer Kremser die schöne Heimat einmal für einen Auslandsurlaub verlässt, interessiert die Stadtpolitik niemanden.