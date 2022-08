Ärger über zerstörte Wahlplakate in Krems

Die Wahlkarten wurden schon verschickt, insgesamt acht Listen mit Kandidaten schon eingereicht. Am 4. September wird in Krems gewählt, zuvor aber noch um jede einzelne der 19.904 Stimmen gekämpft. Die warmen Temperaturen in der heißen Phase des Wahlkampfs steigen nun offenbar aber auch manchen Rowdys zu Kopf.