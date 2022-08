40 Jahre Unterhaltung und kein bisschen leise

Die Nockis feiern ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum und lassen es richtig krachen. Beim traditionellen Nockis-Fest in Millstatt am See vom 16. bis 18. 9. geht es diesmal richtig zur Sache. Dafür haben die fünf Musiker auch Gäste wie Bernhard Brink und Hannah sowie Die Karawanken eingeladen.