Mit der „Krone“ zum Nockisfest nach Millstatt

Viele prominente Musikerkollegen haben sich als Gratulanten angesagt, wie am Freitag, 16. September (19 Uhr), die Amigos, Bernhard Brink und die Rodensteiner. Die jungen Zillertaler, Alpenpunkerin Hannah und „die goldene Stimme vom Wörthersee“ Silvio Samoni sind dann am Samstag musikalische Gäste. Beim Frühschoppen am finalen Sonntag (10.30 Uhr) werden die Mugls mit der Lesachtalerin Alexandra Lexer und Bertl Stubingers „Karawanken“ ordentlich Vollgas geben.