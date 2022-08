Mattle schließt Koalition mit der FPÖ in Tirol aus

Es ist fast auf den Tag genau noch ein Monat hin, dann wird in Tirol ein neuer Landtag gewählt, konkret am 25. September. Spekulationen, wer mit wem die kommenden fünf Jahre in Tirol regieren wird, gibt es viele. Eine Variante scheint nun aber fix aus dem Rennen zu sein: Im exklusiven „Krone“-Interview am Montagabend legte sich ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle fest, schloss eine politische Zusammenarbeit mit der FPÖ Tirol nach der Wahl kategorisch aus.