Bei jedem dritten Ukraine-Flüchtling leidet Psyche

15 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen

15 Millionen Menschen sind in der Ukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen. Einige von ihnen, darunter viele Frauen und Kinder, seien vom Krieg traumatisiert, wie die Hilfsorganisation CARE berichtete. Jeder dritte Flüchtling leide an Depressionen, Angstzuständen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Sie werden im Kriegsland selbst, aber auch über Partnerorganisationen in Nachbarländern wie Polen und Rumänien unterstützt.