Milliarden-Klage gegen Sony PlayStation in London

Die beim Competition Appeal Tribunal in London eingereichte Klage wirft Sony PlayStation laut einem Bericht der britischen BBC vor, seine Position als Marktführer missbraucht zu haben, um den Entwicklern und Publishern von Spielen Geschäftsbedingungen aufzuerlegen - darunter eine Provision von 30 Prozent auf jedes digitale Spiel oder jeden In-Game-Kauf, der über den PlayStation-Store getätigt wird. Das habe die Preise für die Verbraucher in die Höhe getrieben haben, was wiederum dazu geführt habe, dass den Kunden in den letzten sechs Jahren „unwissentlich zu hohe Gebühren“ für Käufe von digitalen Spielen um bis zu insgesamt fünf Milliarden Pfund in Rechnung gestellt worden seien.