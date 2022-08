Schock sitzt nach Horror-Sturm im Lavanttal tief

Rekordniederschläge in Vorarlberg

Das Kärntner Wetter hatte sich am Freitag schon deutlich gebessert, auch die nächsten Tage sollen zum Glück ruhig verlaufen. Ganz anders der Freitag in Vorarlberg: Stundenlang ergossen sich Niederschläge über dem Ländle. Dabei wurde mit 200 Liter Regen pro Quadratmeter in Bregenz ein historischer Rekord gebrochen. Zum Vergleich: Normalerweise fallen im ganzen August in Vorarlberg insgesamt 100 Liter pro Quadratmeter.