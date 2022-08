Drei Schweizer Biker stürzten an derselben Stelle

Die siebenköpfige Motorradgruppe war auf der Kreuzner Landesstraße L33 von St. Stefan im Gailtal in Richtung Pöllan unterwegs. Weil die Fahrbahn nass vom Regen und dadurch sehr rutschig war, verlor ein 63-jähriger Biker beim Straßenkilometer 11,100 die Kontrolle über sein Motorrad und kam in der Rechtskurve zu Sturz. „Der Mann schlitterte mit seinem Motorrad 200 Meter über die Fahrbahn auf die gegenüberliegende Straßenseite“, berichtet die Polizei Paternion. Nur wenig später stürzten auch zwei seiner Kollegen an der gleichen Stelle. Sie blieben aber unverletzt. Der Verletzte wurde nach Erstversorgung durch das Rettungsteam ins Krankenhaus nach Spittal gebracht. An allen drei Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden.