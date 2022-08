Bauer stürzte beim Mähen auf steiler Bergwiese ab

Gegen Mittag passierte der Unfall: Der 55-Jährige war mit einer Motorsense in einem steilen und mit Felsen durchsetzten Hang in Innervillgraten am Werk. Oberhalb eines Felsvorsprungs rutschte der Mann aus und kam zu Sturz. Er hatte keine Chance, sich festzuhalten. Der Osttiroler überschlug sich mehrmals und kam erst in einem Waldstück zum Stillstand.