Die Erinnerung an die Tragödie schmerzt noch immer

„Am Freitag ist in ,Saiga Hans‘ nicht nur die Turmuhr stehen geblieben, auch die Zeit im ganzen Ort. Es ist ein schwarzer Freitag geworden. Ganz ,Saiga Hans‘ ist betroffen und trägt in diesen Tagen Trauerflor“, sagte Diakon Anton Baumkirchner in seiner Sonntagspredigt fast auf den Tag genau vor fünf Jahren: „Wir alle sind mit euch. In ,Saiga Hans‘ wird Solidarität und Nachbarschaftshilfe gelebt. Wir stehen den Familien der Verletzten bei, so gut es geht und besonders den Trauerfamilien der beiden tödlich Verunglückten.“