Dornbirner Ache wurde zu reißendem Strom

Der Starkregen der vergangenen Stunden in Vorarlberg hat auch die Dornbirner Ache zu einem reißenden Strom anschwellen lassen. Am frühen Abend erreichte der Pegelstand an der Messstation Enz 2,60 Meter - die Marke für ein 30- bis 100-jähriges Hochwasser. Die Straße nach Ebnit musste gesperrt werden