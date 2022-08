Neuer Heereschef: „Wir müssen alles können“

Jetzt ist Österreich nicht der einzige Staat, der in seine Streitkräfte investieren will. Gibt der Rüstungsmarkt das aktuell her?

Wahrscheinlich ist ein gewisser Stau zu erwarten, keine Frage. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Rüstungsgüter zu beschaffen, ich sage nur „government to government“, also direkt von einem Staat, nicht vom Hersteller kaufen. Und nachdem wir nicht alleine beschaffen, ist eines unserer zentralen Interessen beim Rüstungskauf die europäische Kooperation.