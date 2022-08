Zuckerberg erntet Spott und Häme für „VR-Selfie“

In den USA setzt vor allem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf das Metaverse und nannte deshalb den Facebook-Konzern in Meta um. Als eines der ersten Eintrittstore in die neue virtuelle Welt gilt das hauseigene VR-Online-Game „Horizon Worlds“, das seit diesem Dienstag nun auch in Frankreich und Spanien betreten werden kann, wie Zuckerberg stolz in einem Facebook-Posting verkündete. „Wir freuen uns darauf zu sehen, wie Menschen immersive Welten erforschen und bauen, und darauf, dies bald in weiteren Ländern anzubieten“, schrieb er.