Ausgetretenes Propangas sorgte für Großeinsatz

Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstag in der Vorarlberger Gemeinde Möggers aufgrund austretenden Propangases Erfrierungen an den Schenkeln sowie am linken Unterarm erlitten. Der Zwischenfall sorgte nicht nur für einen Großeinsatz der Rettungskräfte, sondern hatte auch eine Straßensperre zur Folge.