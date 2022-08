UNO-General Guterres reist in die Westukraine

UNO-Generalsekretär António Guterres wird am Donnerstag nach Lemberg in der Westukraine reisen, um sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu treffen. Am Freitag wird er dann den ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa besuchen, teilte ein Sprecher Dienstagabend mit. Moskau beschuldigte Kiew unterdessen, Strommasten eines Atomkraftwerks in Kursk im Süden Russlands zerstört zu haben.