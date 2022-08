Mit mechanischer Hilfe gegen Unkraut auf dem Feld

Gänse und Enten wurden schon angeschafft, die verschiedensten Gemüsesorten gibt es bei den Reiners ohnehin seit Jahren. „Ich will wieder zurück zum richtigen Bauernhof“, so Reiner. „Wir sind zwar nur ein kleiner Bio-Betrieb. Aber dafür vermarkten wir alles selbst. Unsere Ware gibt es auf unseren Selbstpflückfeldern und in unserem Hofladen.“ Was gerade wächst, findet man auf der Facebook-Seite der Familie unter Reiners Erdbeeren&Gemüse.