Kellner kassierte jahrelang in die eigene Tasche

Dass Gottes Mühlen langsam mahlen, hat sich am Donnerstag wieder einmal in einer Verhandlung am Landesgericht Feldkirch gezeigt. Denn der Angeklagte (28), der mittlerweile in der Schweiz als Restaurantleiter arbeitet, hatte sich wegen mehrerer „Altlasten“ im Zillertal und Vorarlberg zu verantworten. Es geht um gewerbsmäßigen Diebstahl von 2017 bis 2023. Jene Zeit, in der der Innerösterreicher als Kellner in mehreren Gastronomiebetrieben tätig war. Laut Vorwurf des Staatsanwaltes hat der Angeklagte nicht nur Zigaretten und Essens-Jetons gestohlen, sondern immer wieder Einnahmen und Trinkgelder der Mitarbeiter in den eigenen Sack gesteckt. Der Schaden soll rund 17.000 Euro betragen.