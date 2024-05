Globales Pandemie-Abkommen scheiterte am Geld

„Ihr habt wirklich viel geschafft, ihr seid weit gekommen“, sagte er am Freitagabend in Genf. Diplomatinnen und Diplomaten verschiedener Länder gehen davon aus, dass die Arbeit an dem Abkommen zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden könne. Es soll weltweites Chaos wie bei der Corona-Pandemie verhindern und sicherstellen, dass alle Staaten rechtzeitig mit allem nötigen Schutzmaterial, mit Medikamenten und Impfstoffen versorgt werden.