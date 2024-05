Siege für Wunderkind nur eine Frage der Zeit

Obwohl es mit WM-Leader Jorge Martín, Pecco Bagnaia und Maverick Viñales in der MotoGP bislang in Sprint und Rennen nur drei Saisonsieger gibt, ist der Kreis der Sieganwärter am Wochenende in Barcelona groß. Aleix Espargaró zertrümmerte gestern im Training mit seiner Aprilia den Streckenrekord am Circuit de Catalunya, bei Marc Márquez und Pedro Acosta scheint der erste Triumph 2024 sowieso nur eine Frage der Zeit.