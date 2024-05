Was halten Sie von Security in den Öffis?

Wie empfinden Sie die Präsenz von Security-Mitarbeitenden in den Wiener Öffis und welche Erfahrungen haben Sie mit ihnen bereits gemacht? Denken Sie, dass sie sinnvoll sind oder halten Sie diese für überflüssig? Welche Alternativen oder Ergänzungen zu Sicherheitsdiensten könnten Ihrer Meinung nach die Sicherheit in den Öffis verbessern? Und wie wichtig ist Ihnen das Thema Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln im Vergleich zu anderen Aspekten wie Pünktlichkeit und Sauberkeit? Lassen Sie uns gern an Ihren Gedanken dazu teilhaben!