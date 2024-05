Mit der „Krone“ zur EM-Generalprobe gegen Serbien

Nur mehr wenige Tage trennt das ÖFB Team rund um Ralf Rangnick von der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Doch bevor unsere Kicker gegen Nationen wie Frankreich, Niederlande und Polen antreten, treffen Michael Gregoritsch & Co noch in einem vorletzten Test auf die Nationalmannschaft von Serbien und Sie können live dabei sein.