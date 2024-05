Bei Aufräumarbeiten von Betrunkenem attackiert

Auch Frau mit Glasflasche attackiert

„Zirka fünf Minuten später kam der Beschuldigte erneut zurück und suchte laut Zeugen vor Ort erneut die Konfrontation. Er wurde wieder aufbrausend, beschimpfte die anwesenden Leute in südländischer Sprache und schmiss eine Glasflasche auf eine 19-jährige Kollegin des Opfers, wodurch die Klagenfurterin am rechten Bein verletzt wurde“, so ein Beamter. Danach flüchtete der Angreifer erneut zu Fuß in Richtung Innenstadt.