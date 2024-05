Nach 22 Endspielen wurde das Gunners-Märchen wahr

Sebastian Käferle, als Jungspund schon 2016 dabei, wurde zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Und von Jason Johnson, seinem Vorgänger als Kapitän, quasi „geadelt“. „Es freut mich so sehr, wie der Bursche, mit dem ich noch zusammen spielte, gewachsen ist“, lobte „JJ“, der längst in Oberwart daheim ist, „er macht immer genau das, was das Team braucht, trägt es, lenkt es.“ Und gab dann auch bei den meisterlichen Feiern den Ton an.