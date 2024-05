Laufevent statt Politdebatten: Wirbel um Mandatar

„Respektlosigkeit gegenüber Bevölkerung“

Doch nicht jeder Mandatar blieb bis zum Ende. ÖVP-Abgeordneter Christoph, der auch Bürgermeister in Hornstein ist, war ab 16 Uhr entschuldigt. Der Grund: Er nahm am Businessrun in Neufeld an der Leitha teil. SPÖ-Klubchef Roland Fürst platzt deshalb der Kragen: „Das ist an Respektlosigkeit gegenüber der Bevölkerung, aber auch gegenüber dem Landtag nicht zu überbieten.“ Laut Fürst habe Wolf außerdem auch die Landtagssitzungen davor im April und Mai geschwänzt. Er würde somit seine Gage für nichts kassieren und solle daher umgehend zurücktreten.