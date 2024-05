Der Erfolgsweg des heimischen Holz-Riesen

„Wir bezeichnen uns als führenden Holzhändler in Europa und sind sicher als Einziger überregional tätig“, bestätigt Werner Stix, Geschäftsführer der Frischeis-Gruppe (JAF). Mit 71 Niederlassungen in 17 Ländern und knapp 3000 Mitarbeitern ist die 1948 entstandene, nach den Gründern Johann und Antonia Frischeis benannte JAF ebenso groß wie wenig bekannt, weil man nur an Gewerbekunden wie etwa Tischlereien liefert.