Foda: „Das vergisst man sein Leben lang nicht“

Favorit Leverkusen

Und heute? Foda, der ja auch schon Kaiserslautern trainierte, ist neutral. Erst am Mittwoch endete Leverkusens historische Ungeschlagen-Serie im 52. (!) Spiel im Finale der Europa League. „Aber wenn nichts Außergewöhnliches passiert, holen sie das Double“, so Foda. „Lautern kann frei aufspielen. In einem Spiel ist viel möglich.“ Erst recht im Finale. Noch dazu in Berlin.