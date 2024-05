Fuhrmann-Schwestern in Gelsenkirchen „versilbert“

Knappe Finalniederlage

Nach einem Freilos und zwei souveränen „Full-Ippon“-Siegen gegen die Griechin Aikaterini Tzani und Caroline Gaspard (Fra) erreichte die Athletin vom Jiu-Jitsu-Club Villa Vita Pannonia Wallern souverän das Gold-Finale in der Klasse bis 48 Kilo. Dort musste sie sich jedoch in einem hochklassigen und bis zur letzten Sekunde spannenden Kampf der Rumänin Andreea Ciornei geschlagen geben. „Danach war sie so verausgabt, dass sie mit Kreislaufproblemen zum Turnierarzt musste“, verriet Vater Ferdinand.