Werner über neuen Trainer und Dragovic-Rückkehr

Am 24. Juni starten die Veilchen in die neue Saison, Werner will im Hinblick auf den neuen „Häuptling“ auf der Trainerbank jedoch bald Klarheit verschaffen. „Wir sind in den Gesprächen schon sehr weit, in den nächsten zwei Wochen muss die Entscheidung fallen. Wir müssen schauen, was die beste Lösung für die Austria ist. Wer kann das Schiff am besten in einen Hafen steuern, damit wir das Ziel (Top 6) erreichen. Wenn das wirtschaftliche Rundherum passt, können wir in die Qualität der Mannschaft gehen.“