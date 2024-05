„Ritzing pro Natur“ legt sich gegen PV-Park quer

„Strom auf Dächer statt auf Äcker“

Das erste Erklärstück ist noch nicht einmal angeklungen, und schon regt sich Widerstand in Teilen der Bevölkerung. Die Bürgerinitiative „Ritzing pro Natur“ wurde ins Leben gerufen. „Wir haben ja nur 418 Haushalte“, heißt es zum Beispiel. Spätestens am Tag nach dem Info-Abend will man ein Transparent gemalt haben und sich damit auf den Feldern ablichten lassen. Als Slogans stehen „Strom auf Dächer statt auf Äcker“ und „Strom vom eigenen Dach statt Strom aus der Landschaft“ in der Pole-Position. Die Farbe Rot dürfte für die Buchstaben nicht infrage kommen.