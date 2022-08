Kogler: „Die Grünen sind dort, wo sie hingehören“

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hat am Dienstag die Arbeit seiner Partei in der Bundesregierung verteidigt. „Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Grünen sind dort, wo sie hingehören - in Verantwortung“, betonte Kogler im ORF-„Sommergespräch“. Vieles sei gelungen, „aber noch nicht alles“. Er verwies auf Erfolge in der Klima- und Energiepolitik. Zugleich verteidigte er die Maßnahmen gegen die aktuelle Teuerung. Neuwahlen erteilte er eine klare Absage.