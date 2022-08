Vizekanzler: „Was FPÖ da macht, ist widerwärtig!“

„Freunde von Putin bekommen Geld“

Ihn wundere es nicht, dass die Freiheitlichen eine Volksbefragung zu den Sanktionen und im Idealfall auch gleich deren Abschaffung fordern, hätten sie doch einen „Freundschaftsvertrag“ mit der Kreml-Partei geschlossen. „Es liegt der Verdacht nahe, dass die Freunde von Putin Geld bekommen haben“, so der Vizekanzler. Er wolle jedenfalls nicht akzeptieren, wenn Politiker „dem Putin hinterherkäppeln“. „Man muss sein Herz an der richtigen Stelle haben und ich werde da dagegen halten“, sagt er deutlich in Richtung der FPÖ.