Costa-Concordia-Kapitän vor Gericht abgeblitzt

Schettino war 2017 letztinstanzlich zu 16 Jahren Haft verurteilt worden und sitzt seitdem in Rom im Gefängnis. Das Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ hatte im Jänner 2012 vor der Insel Giglio einen Felsen gerammt und war gekentert. 32 der mehr als 4200 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. An Bord befanden sich auch 77 Österreicher, die sich alle retten konnten.