10. Jahrestag der Havarie der „Costa Concordia“

77 Österreicher überlebten Tragödie in der Toskana

Für Joachim Mayr aus Goldwörth in Oberösterreich und seine Frau war es die erste Kreuzfahrt. „Und wahrscheinlich unsere letzte“, so die Aussage nach der Katastrophe. Heute schaut das anders aus, denn die Tragödie liegt lange zurück: „Eine weitere Reise mit dem Schiff ist nicht ausgeschlossen“, so der 49-Jährige gegenüber der „Krone“. „Plötzlich hat sich das Schiff gedreht und Wasser geschöpft“, erinnert sich der Oberösterreicher. Zu seiner Frau sagte er damals: „Pack deine Sachen, wir saufen bald ab.“ Erst im sechsten Rettungsboot hatte das Ehepaar Platz. Weitere 75 Österreicher konnten vom sinkenden Schiff in Sicherheit gebracht werden.