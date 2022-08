Krypto-Geldwäsche für Nordkorea: Mann verhaftet

Laut FIOD war der Mann bereits am vergangenen Mittwoch in Amsterdam verhaftet worden, am Freitag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er werde verdächtigt, „an der Verschleierung krimineller Finanzströme und der Erleichterung der Geldwäsche durch das Mischen von Kryptowährungen über den dezentralen Ethereum-Mischdienst ‘Tornado Cash‘ beteiligt zu sein“, hieß es.