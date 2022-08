Zeuge: „Wie Puppen aus dem Wagen geschleudert“

Pesonen aus Laderaum geschleudert

Der Lenker des in Ungarn zugelassenen weißen Wagens hatte zuvor eiskalt eine Polizeisperre durchbrochen. Er trat das Gaspedal durch und raste mit einem Höllentempo auf und davon. Nachdem er bei der Ausfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, flog dieses meterweit durch die Luft und schlug etliche Male am Boden auf. Das Fatale: Die beiden hinteren Türen öffneten sich. Mehrere Personen wurden aus dem Laderaum geschleudert und prallten am brennend heißen Boden auf.