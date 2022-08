Offene Rechnung! Hertha will Gurten endlich biegen

Lieblingsgegner Gurten? Fehlanzeige! Die Hertha als Wels will heute im krone.tv-Livespiel endlich Union Gurten biegen. In den letzten drei Begegnungen ging die Sulimani-Elf immer als Verlierer vom Platz - heute soll sich das Blatt allerdings wenden. Der Start in die neue Saison ist den Welsern mit sieben Punkten aus drei Spielen geglückt. Die Gurtener allerdings haben noch Aufholbedarf. Ab 19.25 Uhr gibt es bei uns auf krone.tv, oder auch hier auf krone.at, das Livespiel der Runde in der 3. Liga.