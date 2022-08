Prozess in Wien: Täter sieht sich als „Verführter“

Wie „eine Katze“

Am Freitag, beim Prozess, kündigte der Anwalt ein Geständnis an - das keines war. Denn der 54-jährige Angeklagte erklärte plötzlich sich selbst zum „Verführungs-Opfer“! Wie „eine Katze“ sei die Frau in sein Auto „gesprungen“, hätte sich „sofort das Oberteil aufgemacht“. Sie habe ihn „begrapscht und am Nacken gestreichelt“.