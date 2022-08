Gigler dank persönlicher Bestmarke im Semifinale

„Ich versuche vorne raus Vollgas zu geben und die zweiten 50 Meter zu kämpfen was geht“, so sein Schlachtplan, um die Sensation perfekt zu machen: ins morgige Finale in der Königsdiziplin einzuziehen. Das hat vor ihm noch kein Österreicher geschafft. Zumindest nicht in letzter Zeit. 1896 holte Otto Herschmann über die 100 m Freistil Bronze bei Olympia.