Alexandri im Finale - Schokolade als Heilmittel?

Drei Tage lang über 39 Grad Fieber, am Donnerstag lag die Körpertemperatur „nur“ bei 37,5. Vasiliki Alexandri versuchte trotz Mandelentzündung bei ihrem Freien Solo alles rauszuholen. Als Vorkampf-Vierte mit persönlicher Bestleistung von 90,33 Punkten startet Vaso in EM-Finale am Samstag.