Vor Perg-Rallye ist Wagner plötzlich Staatsmeister

Zweiter Titel in Folge

„Das freut uns natürlich sehr“, so Medinger. Denn immerhin ist Wagner der Staatsmeister von 2021 und seit Donnerstag auch offiziell der von 2022. Denn nachdem die Aspang-Rallye abgesagt werden musste, entschied sich die Austrian Motorsport Federation (AMF) auf einer Sitzung dagegen, die 3-Städte-Rallye ins ÖRM-Programm aufzunehmen. Womit Wagner von Verfolger Hermann Neubauer auch theoretisch nicht mehr eingeholt werden kann und somit plötzlich zweifacher Titelträger ist. „Es ist natürlich schade, dass das so entschieden wird. Aber da wir in dieser Saison schon vier Siege eingefahren haben, haben wir uns den Titel auch verdient, das ganze Team hat super gearbeitet“, so Wagner.