Donald T., der Stammeskrieger

Der Amoklauf des Trump-Lagers beweist einmal mehr, dass die Innenpolitik der USA in eine Mentalität von Stammeskriegern abgeglitten ist; an der Spitze der Häuptling Donald T. Ein tiefer Graben spaltet die Gesellschaft der USA, und an seinen Ufern stehen zwei Polit-Stämme einander unversöhnlich gegenüber.