„Krone“-Tipps fürs verlängerte Wochenende

Das sommerliche Wetter lockt uns hinaus, und Ausflugstipps für das verlängerte Wochenende gibt’s reichlich. Tierfreunde feiern bei einem Sommerfest in Walding 45 Jahre Tiergarten. Echobläser und Jodler tauchen den Taferlsee in Steinbach am Attersee in mystische Stimmung, der Spaß kommt bei der Sautrogregatta in Kleinreifling nicht zu kurz, und wohltuende Abkühlung bietet ein Konzert in der Rieseneishöhle.