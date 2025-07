Zum Jubiläum wird Rückkehr in die Top 3 angepeilt

Mit dem 2:0 in Montenegro erfüllte Rapid zum Start der Conference-League-Quali die Pflicht. Die europäische Liga-Phase ist für die Grün-Weißen ein großes Ziel. In der Bundesliga will man wieder oben, sprich in den Top 3, andocken. Dafür soll Peter Stöger sorgen. Mit einer neu formierten Truppe. Da müssen vor allem die „Knipser“ die hochkarätigen Abgänge vergessen lassen...