Hass im Netz: Grüne gegen Sonderstaatsanwaltschaft

Grünen-Justizsprecherin Agnes Sirkka Prammer verwies am Montag auf Rufe aus der ÖVP, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aufzulösen, die eine „funktionierende Sonderstaatsanwaltschaft“ sei, sagte sie gegenüber Ö1. Wenn nun die Forderung nach einer Spezialbehörde für Hass im Netz von der gleichen Stelle komme, „kann man sich schon vorstellen, was die Intention dahinter ist, nämlich nur das Ablenken von Problemen auf anderer Seite“, so Prammer. Das sei „schade bei so einem wichtigen Thema“, betonte sie.