Info-Kampagne für Opfer von Gewalt und Hass im Web

Die Kampagne richtet sich an Opfer von Gewalt im „sozialen Nahraum“ - also innerhalb der Familie (besonders gegen Frauen und Kinder), aber auch im „digitalen sozialen Nahumfeld“ im Internet („Hass im Netz“). Seit 2021 ist ein Gesetzespaket zur Ahndung von „Hass im Netz“ in Kraft. Es hat vorerst allerdings (wie im April aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung hervorging) nicht allzu große Wirkung gezeigt. Im ersten Jahr nahmen etwa nur 16 Personen die Möglichkeit der psychosozialen Prozessbegleitung in Anspruch.