Hausdurchsuchung bei TV-Journalistin Owsiannikowa

„Sie lügen euch hier nur an"

Owsiannikowa hatte im März mit einer Anti-Kriegs-Botschaft in einer Live-Sendung des staatlichen russischen TV-Senders Kanal Eins für Aufsehen gesorgt. Während Russlands stärkster Abendnachrichtensendung lief sie mit einem Plakat hinter der Nachrichtensprecherin ins Bild. „Glaubt nicht an die Propaganda, sie lügen euch hier nur an“, war darauf zu lesen. Sie wurde zunächst zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel (rund 480 Euro) verdonnert und weitere Konsequenzen angedroht.