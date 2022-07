Russische Journalistin Owsiannikowa festgenommen

„Putin ist ein Mörder“

Am Freitag hatte Owsiannikowa außerdem Fotos gepostet, wie sie mit einem Protestplakat in Sichtweite des Kremls steht. „Putin ist ein Mörder“, stand auf dem Plakat und: „Seine Soldaten sind Faschisten.“ In der Ukraine seien bereits 352 Kinder getötet worden. „Wie viele Kinder müssen noch sterben, bis ihr aufhört?“ Unklar blieb, von wann die Bilder waren und wie lange Owsiannikowa an der Uferstraße des Flusses Moskwa gestanden hatte. Üblicherweise unterbindet die russische Polizei solche Proteste in Minutenschnelle.